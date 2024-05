Nazionale, Lazio, Roma e Serie B: le ultimissime

Acerbi salta l’Europeo a causa della pubalgia. Al momento, quindi, Luciano Spalletti ha chiamato Federico Gatti: il difensore della Juventus ha dato la sua disponibilità e ha cominciato ad allenarsi singolarmente.

Dopo le voci che si sono susseguite in questi giorni su un presunto gelo tra Igor Tudor e la Lazio, dovuto a differenti vedute sui programmi per il futuro, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è intervenuto ai taccuini de Il Messaggero per fare chiarezza: "Divorzio imminente e anticipato? Lo ribadisco, sono tutte falsità per destabilizzare il nuovo ciclo che stiamo costruendo con lui, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non ha espresso alcuna titubanza a proseguire il nostro rapporto".

“Grande calciatore e persona autentica. Dopo 30 anni il ricordo di Agostino Di Bartolomei è ancora vivo”. Il messaggio è comparso sui social della Lazio per il mai dimenticato capitano della Roma, scomparso tragicamente il 30 maggio del 1994.

Una notizia, quella rilanciata questa mattina da Il Fatto Quotidiano, che rischia di scuotere la Serie B. I playout cadetti, recentemente giocati, hanno visto il Bari battere la Ternana e centrare la salvezza, ma su quel match il giornale ha acceso i fari, in merito all'episodio riguardante l'espulsione del centrocampista dei pugliesi Nicola Bellomo, quando il cronometro segnava il 78' e il Bari aveva comunque chiuso i conti (la gara, giornata a Terni, è terminata 0-3). Su questo episodio del match si sono registrati flussi anomali di scommesse.