Napoli, Coppa Italia, Bonucci e Jacobs: le ultimissime

Il Napoli è sempre più vicino a ufficializzare l'ingaggio di Conte. Nel frattempo, il presidente De Laurentiis si gode qualche ora di relax. Il massimo dirigente è partito lunedì con la famiglia alla volta di Ibiza, ma ieri è stato visto a Formentera. Non sono state delle vacanze nel vero senso della parola, dato che De Laurentiis ha incontrato l'amico Gino Pozzo, figlio di Giampaolo, patron dell'Udinese. L'incontro non era programmato, i due si sono trovati nello stesso ristorante come un gioco della casualità. È chiaro che la chiacchierata tra i due ha coinvolto discorsi legati al mercato, focalizzandosi su diversi profili che piacciono al Napoli. Tra questi c'è l'attaccante Lorenzo Lucca, così come il centrocampista Walace e non solo.

La Coppa Italia si prepara a cambiare. Dopo il successo della Juventus nella finale contro l'Atalanta, la Lega Serie A ha annunciato un'importante novità per la coppa nazionale che entrerà in vigore a partire dall'edizione 2024/2025. Dal prossimo anno non si giocheranno più i tempi supplementari in Coppa Italia. Provvedimento valido fino al turno delle semifinali, dove torneranno.

Bonucci ha dato ufficialmente l'addio al calcio. Tante sono state le reazioni alla notizia, soprattutto da parte dei vecchi compagni di squadra dell'ormai ex difensore. Tra questi c'è Gigi Buffon che ha pubblicato un lungo e sentito post Instagram dedicato interamente a Bonucci.

Marcell Jacobs ha chiuso la finale dei cento metri della Diamond League, in corso di svolgimento ad Oslo, con il quarto tempo, facendo registrare il tempo di 10".04, il suo miglior tempo del 2024. Al termine della gara, Jacobs si è detto soddisfatto della sua prestazione.