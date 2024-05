Mourinho, Inter, Roland Garros e Camara: le ultimissime

José Mourinho tentato dal Fenerbahce. Il club turco ha offerto la propria panchina all'ex allenatore della Roma. Contratto di due anni per il portoghese, la chiusura è vicinissima. Lo Special One ha sempre declinato ogni possibilità e ha preferito aspettare l'offerta giusta. Ora spunta l'occasione Fenerbahce per un affare vicinissimo alla definizione. Mourinho è pronto a tornare in panchina.

Nove milioni e mezzo più bonus, alcuni facili, altri meno: è questa la cifra a cui Lautaro Martinez può dire sì all'Inter per il rinnovo di contratto. L'argentino ha incaricato il suo agente, Alejandro Camano, di incontrare la prossima settimana di nuovo i dirigenti nerazzurri per comunicare l'intenzione di abbassare un po' le pretese.

Flavio Cobolli ha infuocato il Roland Garros nel match di secondo turno perso, sul filo di lana, contro Holger Rune 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6(7) in 3 ore e 50 minuti. Cinquantotto (!) vincenti contro il danese, noto per la straordinaria capacità difensiva, è un numero clamoroso. Il tennista romano, in crescita esponenziale da mesi, è andato a un passo da quella che sarebbe stata, per classifica dell’avversaria e prestigio, la vittoria più importante della carriera. Così non è stato, ma il futuro appare roseo.

Confermata la squalifica di 4 giornate inflitta al centrocampista del Monaco Mohamed Camara per aver coperto, sulla propria divisa di gioco, il logo contro l'omofobia, e per essersi rifiutato di svolgere azioni di sensibilizzazione contro questo tipo di discriminazione.