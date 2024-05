Finale Primavera, Napoli, Sinner e Arnaldi: le ultimissime

Il Sassuolo vince lo scudetto Primavera per la prima volta nella sua storia. Roma battuta per 3-0 con i gol di Falasca, Cinquegrano e Russo. Tutti segnati nella ripresa. Buon inizio dei giallorossi che poi però soffrono i neroverdi. Nel secondo tempo si scatenano, mentre i baby di Guidi si sciolgono subito dopo la prima rete.

In casa Napoli tiene banco il futuro di Giovanni Di Lorenzo. L'agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui ha rivelato che il calciatore è in uscita e che il suo ciclo in azzurro è terminato. Il club di De Laurentiis ha preso una posizione ben precisa, rispondendo per le rime a Giuffredi sul futuro di Di Lorenzo. Attraverso un post pubblicato sui social, il Napoli ha praticamente rivelato che il calciatore non è sul mercato, sottolineando che c'è un contratto in essere piuttosto lungo.

Jannik Sinner travolge in tre set il russo Pavel Kotov e vola agli ottavi di finale del Roland Garros: l'altoatesino vince con un triplo 6-4 dopo due ore e mezza di partita.

Impresa pazzesca per Matteo Arnaldi che elimina Andrej Rublev, numero 6 del mondo e per la prima volta approda gli ottavi di finale. I numeri del match sono lì a testimoniare la prestazione dell'azzurro, che ha giocato la bellezza di 50 colpi vincenti, servito 13 ace e messo il 68% delle prime in campo.