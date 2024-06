Mourinho, Lazio, Ancelotti e Roland Garros: le ultimissime

"Ciao tifosi del Fenerbahçe. Ci vediamo domani per l'inizio del nostro viaggio insieme". José Mourinho infiamma i suoi nuovi tifosi con un video social. Il primo da allenatore del Fenerbahçe sui canali social del club turco, da cui ha scelto di ripartire. Appuntamento allo stadio del Fenerbahce di Istanbul. Sarà una presentazione in grande stile.

Lotito va avanti con Tudor, ingaggiato a fine marzo dopo le dimissioni di Sarri e sotto contratto sino al 30 giugno 2025. Si possono escludere colpi di scena o un altro cambio di allenatore sulla panchina della Lazio? Neppure, perché un margine di discussione con la dirigenza esiste e nessuno è in grado di stabilire quali siano i reali pensieri del tecnico croato, in questi giorni in vacanza a Spalato.

Arrivano, i complimenti per Ancelotti anche dall'Italia dove il Napoli ha omaggiato il tecnico con un tweet. "Il Calcio Napoli si congratula con Florentino Pérez, con tutti i calciatori del Real Madrid e con Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions", questo il messaggio social del club di De Laurentiis per i Blancos e per il suo ex allenatore.

Un sogno solamente accarezzato nella lunga notte del Roland Garros, quello di Lorenzo Musetti di regalare a Jannik Sinner il primato del Ranking Atp. A vincere alla fine è però Nole Djokovic, che dopo oltre quattro ore di battaglia piega il carrarino al quinto set e salva la corona, rinviando il sorpsasso dell'altoatesino.