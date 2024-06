MotoGP, Nazionale, Bayern Monaco e Roland Garros: le ultimissime

On Air

Gran Premio d'Italia vietato ai deboli di cuore: Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa al Mugello con la Ducati ufficiale (oggi in azzurro) partendo dalla quinta posizione dopo una complicata sessione di qualifiche. Alle sue spalle un monumentale Enea Bastianini: l'azzurro della Ducati ufficiale supera all'ultima curva lo spagnolo Jorge Martin (Ducati - Prima Pramac) e conquista la seconda posizione per una doppietta tutta italiana. Quarto posto per l'altro spagnolo, Marc Marquez, su Ducati Gresini.

E' l'austriaco Sebastian Gishamer l'arbitro designato dall'Uefa per Italia-Turchia, prima delle due amichevoli degli azzurri in vista di Euro 2024, in programma allo stadio Dall'Ara di Bologna martedì alle 21. Connazionali i due assistenti Andreas Heidenreich e Santino Schreiner, quarto ufficiale Antonio Rapuano.

La macchina dirigenziale del Bayern Monaco non si è mai fermata e ha già adocchiato il prossimo obiettivo di mercato.

Si tratta di Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro dell'Arsenal, che potrebbe diventare il primo acquisto di Vincent Kompany come nuovo manager secondo quanto riportato dal Mirror.

Finisce il Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto, battuta nettamente dalla n. 3 al mondo Coco Gauff. Risultato: 6-1, 6-2. La marchigiana, per la prima volta in carriera al quarto turno di uno Slam, può comunque sorridere viste le ottime prestazioni.