Playoff Serie B, Atalanta, Fiorentina e Mourinho: le ultimissime

On Air

Il Venezia torna in Serie A. Al Penzo i lagunari vincono per 1-0 sulla Cremonese nel ritorno della finale playoff e si aggiudicano l’ultimo posto valido per tornare nella massima serie. Decisivo il gol di Gytkiaer al 24esimo della prima frazione di gioco.

Atalanta e Fiorentina hanno regalato gol e spettacolo nel recupero della ventinovesima giornata di Serie A, rinviata lo scorso 17 marzo per il fatale malore che colpì Joe Barone. Il sipario sulla stagione 2023/2024 è calato con un pirotecnico 3-2 in favore della Viola.

Atalanta-Fiorentina è stata l'ultima partita di Vincenzo Italiano sulla panchina del club viola. Lo stesso allenatore ha annunciato il suo addio nel post partita del match vinto al Gewiss Stadium "Sono stati tre anni bellissimi, penso di andarmene diverso e migliorato per quello che mi hanno dato società i ragazzi e il popolo viola. Non abbiamo aggiunto un trofeo, ma il percorso è stato grandioso”.

Un’accoglienza spettacolare per José Mourinho al Fenerbahce. L’ex allenatore della Roma è arrivato nel pomeriggio a Istanbul, poi alle 18 (ore italiane) la presentazione al Sukru Saracoglu. Tifosi impazziti per lo Special One, che sognano già grandi vittorie con uno dei migliori allenatori al mondo.