Inter, Lazio, Juve e Sinner: le ultimissime

“F.C. Internazionale Milano S.p.A. - si legge nella nota appena emessa dai nerazzurri - annuncia oggi la proposta nomina di Giuseppe Marotta a nuovo Presidente e la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà confermata dall'Assemblea degli azionisti che si terrà a Milano in data odierna”.

Ieri sera a cena un lungo colloquio tra Igor Tudor e la Lazio. Una chiacchierata che non ha chiarito la situazione che si è creata intorno al tecnico. In ballo c’è il futuro. L’accordo tra le parti è in discussione nonostante la qualificazione in Europa league. Ci sono divergenze importanti, soprattutto sul mercato. La Lazio non è disposta a rinunciare agli acquisti della scorsa estate quando Lotito investì molti soldi. L’allenatore si trova davanti al bivio: rimanere o andare via.

La Juventus si avvicina al primo grande colpo di mercato, secondo alcune indiscrezioni. In attesa di capire come si risolverà la trattativa con Adrien Rabiot e se sarà possibile convincere l'Atalanta a cedere Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli prova lo scatto per Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Il programma della decima giornata del Roland Garros 2024 propone uno spettacolo da non perdere agli appassionati di tennis, con i protagonisti dei circuiti maschile e femminile pronti ai quarti di finale. In campo l’atteso Jannik Sinner, il quale dovrà vedersela con Grigor Dimitrov per un posto in semifinale a Parigi; la gara, terza nel programma del Philippe Chatrier, avrà luogo nel primo pomeriggio.