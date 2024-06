Milik, Roland Garros, F1 e volley: le ultimissime

Non sono buone le notizie che arrivano dalla Polonia. Arek Milik si è infortunato nel corso della gara amichevole contro l'Ucraina. Il centravanti della Juventus sarà molto probabilmente costretto ad operarsi e dunque dovrà dire addio agli Europei di Germania. Nel tentativo di contrastare Malinovskyi l'ex Napoli ha messo male il piede a terra dando immediatamente l'impressione di aver accusato un forte dolore al ginocchio.

Grazie al successo in semifinale contro Mirra Andreeva (battuta con un secco 6-3, 6-1), Jasmine Paolini ha staccato il biglietto per la finale del Roland Garros. La sfida tra Paolini e Swiatek, valida è in programma per questo pomeriggio sul Philippe-Chatrier. Il match si diputerà alle ore 15.

Pioggia ad intermittenza, programmi di lavoro stravolti e ancora poca chiarezza sui valori in pista a Montréal. La seconda sessione di prove libere del GP del Canada è stata proprio come la prima segnata dalla pioggia, per una classifica da prendere con le "pinze". A titolo di cronaca, Alonso ha preceduto Russell e Stroll, con Leclerc 4° e Sainz 13°. Problemi per Verstappen.

A poche ore dal successo contro gli Usa, l'Italia di Volley batte 3-1 Cuba e conquista così la sua sesta vittoria in Nations League (agganciando così la Polonia prima in classifica a quota 18). Punti pesanti per gli azzurri di coach De Giorgi (finora ko solo con la Francia), che inseguono attraverso il ranking la qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.