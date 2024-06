Nazionale, Roma, Roland Garros ed Europei di atletica: le ultimissime

On Air

L'ultima amichevole prima di Euro 2024 mette di fronte l'Italia di Luciano Spalletti e la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez, protagoniste allo "Stadio Carlo Castellani" di Empoli. L’Italia dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.

Ghisolfi ha scelto il nuovo ds. Si chiama Simone Ricchio, ha 32 anni ed è nato proprio a Roma. Dal 2021 svolgeva il ruolo di team manager al Nizza, dopo aver lavorato nel Watford, ma non ha resistito al richiamo di casa. Ricchio ha preso a febbraio il patentino da direttore sportivo, completando con successo il corso di cui era parte anche Gigi Buffon, e potrebbe occupare proprio quella casella nell’organigramma della Roma.

Carlos Alcaraz a caccia del suo terzo Slam dopo Wimbledon e Us Open. Il sogno Roland Garros è lì, c’è da battere Zverev, alla sua seconda finale Slam dopo aver perso quella agli Us Open. Il match tra Alcaraz e Zverev, in programma alle ore 14:30 (dopo la finale di doppio femminile).

Dopo la marcia femminile e dopo i 100 metri altra doppietta azzurra agli Europei di Atletica di Roma: nella mezza maratona stravince Yeman Crippa, seguito subito dopo da Pietro Riva che, nel rettilineo finale dell'Olimpico supera il tedesco Petros.