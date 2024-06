Inghilterra, Danimarca, Napoli e Berrettini: le ultimissime

Serbia e Inghilterra si sono affrontate alla Veltins Arena di Gelsenkirchen nalla prima giornata del gruppo C di Euro 2024: ai Tre Leoni è bastato un gol di Bellingham al 13' per conquistare la prima vittoria nella kermesse continentale, che è ormai entrata definitivamente nel vivo.

Danimarca bene nel primo tempo con il gol di Eriksen. Slovenia meglio nella ripresa con la rete del pareggio di Janza. Finisce 1-1 la prima sfida del girone C.

Clamoroso colpo di scena: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions League”. Così Badri Kvaratskhelia, padre e agente del fuoriclasse del Napoli, ai microfoni della tv georgiana Sport Imedi. Badri Kvaratskhelia ha poi aggiunto: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Matteo Berrettini è costretto ad arrendersi nella finale dell'Atp 250 di Stoccarda. L'azzurro, che era a caccia del terzo successo nel torneo tedesco, è stato battuto in rimonta dal britannico Jack Draper, numero 40 della classifica mondiale.