Roma, Baggio, F1 e volley: le ultimissime

Il piano B stavolta è la priorità. Perché si tratta del piano per arrivare a Bellanova, l’esterno del Torino che tanto piace a De Rossi che lo ha indicato - nei parametri finanziari del club - come priorità per rinforzare la fascia destra. La trattativa non è facile, il Torino chiede almeno 20 milioni di euro.

Momenti di puro terrore per Roberto Baggio: come riporta oggi il Corriere della Sera l'ex numero 10 azzurro è stato rapinato e sequestrato nella sua villa. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma lo spavento è stato enorme. Baggio e famiglia sarebbero stati rinchiusi in una stanza per oltre 40 minuti in modo da poter saccheggiare la villa. Una volta andati via Baggio ha potuto sfondare la porta e chiamare i carabinieri.

Consulente esecutivo, incaricato direttamente dall'a.d. Luca de Meo. Il venerdì del GP di Spagna si apre con l'annuncio Alpine, che nomina Flavio Briatore in un ruolo di "cacciatore di teste" per trovare soluzioni che risollevino le sorti di una squadra in un momento di importanti difficoltà.

Dopo la sconfitta incassata contro i Campioni d’Europa della Polonia, l’Italia torna al successo battendo nettamente la Bulgaria: dopo un primo set piuttosto combattuto, gli azzurri prendono il largo e alla fine si impongono con i parziali di 27-25, 25-20, 25-21.