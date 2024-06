Lazio, Roma, Fiorentina e Pogba: le ultimissime

L’Udinese per il Samardzic chiede tra i 20 e i 25 milioni con i bonus. Lotito parte più basso, offre circa 15 milioni più bonus. Si è parlato di contropartite, sono proposte dalla Lazio: Cancellieri, Basic o Akpa-Akpro. Inserendole, Lotito vorrebbe abbassare il cash. Come in ogni trattativa-telenovela serve tempo e servono più soldi. Cancellieri può interessare, Basic meno, Akpa vuole tornare a Monza.

Una stagione in chiaro scuro e un futuro ancora da definire. Houssem Aouar ha già ripreso ad allenarsi per mettersi a disposizione di De Rossi: Il centrocampista vorrebbe rimanere a Roma, ma lo scorso campionato non è stato esaltante: appena 16 presenze. La Roma ha 2 offerte da oltre 10 milioni per il cartellino di Aouar: la prima arriva dall’Al Saad - in Qatar - la seconda da una squadra dell'Arabia Saudita. Il giocatore ha un contatto con la Roma fino al 30 giugno 2028, ma nella nuova squadra ideata da De Rossi l’ex centrocampista del Lione avrebbe poco spazio.

A Firenze inizia l'era Palladino. Tutto pronto al Viola Park: dopo le prime parole il giorno dell'annuncio, il tecnico ex Monza si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina raccogliendo la pesante eredità di Vincenzo Italiano. "Io darò tutto me stesso per questa società, lavorerò ogni singolo minuto. C'è tanto da fare e darò tutto per portare grandi soddisfazioni ai tifosi. Ho giocato qui tante volte e arrivare al Franchi è qualcosa di incredibile.” Queste alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Dopo la squlifica per doping fino al 2027, Paul Pogba è tornato a parlare in un'intervista shock ai microfoni del The Guardian Nigeria. Il giornale sta pubblicando man mano degli spezzoni sempre più inquietanti con le parole del francese. Queste le sue dichiarazioni pubblicate finora: "È finita, Paul Pogba non esiste più. Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto".