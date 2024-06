Lazio, Napoli, Fiorentina, Euro 2024: le ultimissime

Operazione Lazio - Noslin, ieri doveva essere il giorno della chiusura, ma c'è stato qualche intoppo. Lotito chiede a Setti di abbassare le pretese su premi e percentuali varie legate al prezzo. Sul costo sono d’accordo, s’aggira intorno ai 15 milioni. Sui bonus no. Il patron biancoceleste alla fine non è partito per l'assemblea di Lega, ma i due presidenti si sono sentiti al telefono. Si continua a trattare.

Emergono dettagli sul viaggio di De Laurentiis in Germania per convincere Kvaratskhelia a rinnovare e per ribadire la sua centralità nel progetto Napoli. L'idea è prolungare fino al 2029 il contratto con una proposta d’ingaggio a scalare, eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come richiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, partendo da 5 milioni, schizzerà negli anni fino a oltre i 7 milioni.

La Fiorentina vuole mettere a segno il colpo Zaniolo dopo quello di Moise Kean, ma dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Atalanta che però propone un prestito oneroso con diritto di riscatto e non obbligo (come invece farebbero i viola) che sarebbe la formula più gradita dal Galatasaray.

Oggi prenderanno il via gli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo una prima scrematura con la fase ai gironi, ora il momento delle gare da dentro e fuori. La giornata odierna vede due grandi match in programma: l'Italia di Spalletti se la vedrà con la Svizzera alle ore 18.00, poi alle 21.00 i padroni di casa della Germania sfideranno la Danimarca.