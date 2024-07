Lazio, Serie A, Copa America e Valentino Rossi: le ultimissime

La Lazio vuole regalare ai proprio tifosi il grande colpo. Da giorni la società biancoceleste ha avviato i contatti con il Manchester United per Mason Greenwood, profilo trattato anche lo scorso 31 agosto nelle ultime ore di calciomercato, prima che il talento inglese venisse prestato al Getafe. In Spagna si è messo in grande mostra, è stato premiato dai tifosi come miglior calciatore della stagione e - dopo una lunga assenza dai campi per motivi extra-calcistici - è pronto a riprendere per mano la sua carriera. Roma è la sua destinazione preferita. Il talento inglese è conscio che a Formello nutrono una profonda stima nei suoi confronti e che nella Capitale potrebbe avere un ruolo da vero protagonista.

Si alza il sipario sulla nuova stagione sportiva e sulla Serie A 2024/25. Le date da cerchiare in rosso sul calendario, per i tifosi di Roma e Lazio, sono quelle che riguardano i due derby della capitale. Il derby d'andata si giocherà allo Stadio Olimpico a ridosso dell'Epifania: il primo round di questo speciale doppio confronto, che blocca la città nella settimana che porta alla partita, andrà in scena alla diciannovesima ed ultima giornata, nel weekend del 5 gennaio 2025. Il ritorno, che si giocherà "in casa" della Lazio, è in programma alla trentaduesima giornata, nel fine settimana del 13 aprile 2025.

Argentina ed Ecuador si affronteranno nella notte italiana nel primo quarto di finale della Coppa America: chi passerà il turno se la vedrà contro la vincente di Venezuela-Canada. La sfida Argentina-Ecuador si potrà vedere in diretta in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre alle 3 del mattino.

Valentino Rossi di nuovo papà: l'annuncio sui social con tutta la famiglia. Giulietta avrà presto una sorellina, ad annunciarlo sono stati gli stessi Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello con un post sui social con Vale che tiene in braccio la piccola Giulietta intento ad ascoltare la pancia della sua compagna.