Lazio, Milan, Euro 2024 e Serie B: le ultimissime

La campagna abbonamenti, scattata lunedì pomeriggio, prosegue tra conferme dei vecchi tesserati e scelta dei posti al momento liberi. Come sottolineato da fonte interne al club, la quota complessiva degli abbonamenti è salita a quasi 3.000 con circa 700 staccati ieri. Circa il 70% dei tifosi biancocelesti ha scelto la formula "Global", cioè quella che nel "pacchetto" delle partite casalinghe comprende le 4 sfide interne della fase a gironi dell'Europa League.

Questa mattina Paulo Fonseca è sbarcato a Milano. Dopo un'attesa di settimane, sia per l'ufficialità che per il suo arrivo in città, finalmente il neo allenatore rossonero è pronto per cominciare la sua nuova avventura con il Milan, la seconda in Italia dopo quella con alti e bassi sulla panchina della Roma.

Il cammino da sogno della Turchia di Vincenzo Montella contro le ambizioni dell'Olanda di Ronald Koeman, protagoniste della partita valida per i quarti di finale di Euro 2024. Olanda-Turchia sarà trasmessa in diretta tv dall’Olympiastadion si Berlino sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai alle 21 di questa sera.

Adesso è ufficiale: il Palermo piazza il primo acquisto della campagna estiva di calciomercato. Salutato il Rennes, ecco lo sbarco del portiere 30enne Alfred Gomis. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026.