Wimbledon, Lecce, Fiorentina e Tour de France: le ultimissime

Nulla da fare per Jasmine Paolini, che si ferma nella finale femminile di Wimbledon. A vincere la ceca Barbora Krejcikova, ex numero due al mondo, che beffa l'azzurra in tre set: finisce con il punteggio di 2-6, 6-2, 4-6 in due ore di gioco.

Il Lecce si stringe attorno al calciatore Joan Gonzalez che, nel corso delle usuali visite mediche prima del ritiro estivo, ha riscontrato un problema cardiaco. Di seguito il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica che, lo staff sanitario del club, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore Joan González una patologia cardiaca sopravvenuta le cui cause sono in corso di accertamento. Per tale motivo la documentazione clinica dell’atleta è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Allo stato il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato.

Il Nottingham Forest forte su Nikola Milenkovic. Il club inglese è alla ricerca di un forte difensore per la prossima stagione e ha individuato nel centrale serbo uno dei suoi primi obiettivi. Il club di Premier si è già mosso con decisione ed è pronto a formulare un’offerta molto importante alla Fiorentina. Insomma il futuro di Milenkovic, che ha ancora tre anni di contratto con i viola, a breve potrebbe avere una svolta.

Tadej Pogacar non smette di stupire: il fuoriclasse sloveno, capitano della Uae Emirates, vince la 14esima tappa del Tour de France 2024. primo appuntamento del weekend sui Pirenei. Il 25enne nativo di Komenda stacca di ben 39" il danese e bi-campione in carica Jonas Vingegaard