Roma, Lazio, Fognini e Italia U19: le ultimissime

La Roma ha necessità di portare Soulé nella Capitale. Il club ha già un accordo con il suo entourage per un contratto di cinque anni ma deve convincere la Juve che ha ricevuto già un’offerta interessante dal Leicester ed è comprensibilmente interessata ad alimentare un’asta. Da Trigoria per ora non hanno presentato una proposta concreta al club di appartenenza che preferirebbe vendere Chiesa per 20 milioni. La Roma è rimasta delusa dal comportamento di Federico abbandonando la pista.

Si attende solo l'ufficialità da parte della Lazio, ma sembra proprio che l'ultima amichevole estiva del club biancoceleste sia contro il Cadice. L'appuntamento è fissato per il 10 agosto e il match farebbe parte del trofeo “Ramon de Carranza”, conosciuto anche come “el trofeo de los trofeos”. Una tradizione che va avanti dal 1955.

Fognini sfiderà Tsitsipas a Gstaad 2024, torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta svizzera. Il confronto tra i due si svolgerà oggi venerdì 19 luglio alla Roy Emerson Arena, come terzo evento di giornata, non prima delle ore 15.00.

L'Italia Under 19 domina contro l'Irlanda del Nord e supera la fase a gironi dell'Europeo di categoria. La squadra di Corradi vince anche la seconda sfida della fase a gironi per 3-0 grazie alla doppietta di Camarda e al gol di Zeroli che ha sbloccato la gara.