Roma, Lazio, Napoli e Borussia Dortmund: le ultimissime

On Air

In Slovacchia la Roma di Daniele De Rossi sfida i padroni di casa del Kosice nella seconda amichevole precampionato. I giallorossi tornano in campo dopo il 6-1 rifilato al Latina per un test oltre i confini nazionali. Si gioca oggi lunedì 22 luglio, alle ore 19:30 alla Kosice Football Arena.

A Formello si continua a lavorare sul mercato in entrata. Il primo della lista degli obiettivi è Laurienté del Sassuolo: la Lazio ha offerto 10 milioni e sarebbe disposta a un piccolo rilancio. Carnevali vuole 15 milioni, ma per Lotito sono troppi. L'accordo con il giocatore è stato già trovato, a 1,5 milioni a stagione più bonus. Restano in lizza anche Jobe Bellingham del Sunderland e Viktor Djukanovic dell’Hammarby.

Il Napoli continua a valutare la situazione degli esterni offensivi: l'osservato speciale è il brasiliano del Benfica, David Neres, valutato circa 20 milioni. Un profilo di prima classe che può diventare un'occasione molto interessante: ha talento, assist, gol, 27 anni compiuti a marzo e soprattutto ha chiesto la cessione, non avendo intenzione di vivere all'ombra di Angel Di Maria.

Incredibile ma vero. Il Borussia Dortmund, finalista di Champions League non più tardi di cinquanta giorni fa, è stato battuto 4-0 in amichevole dai tailandesi del Pathum United che ha chiuso la scorsa stagione al quinto posto in Thai League, l'equivalente della Serie A italiana.