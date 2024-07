Roma, Lazio, Milan e arbitri: le ultimissime

Samuel Dahl è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. In caso di partenza di Castellanos si pensa a Ioannidis del Panathinaikos. Florenzi esce dal campo in lacrime dopo uno scontro di gioco in Manchester City-Milan. Arbitri italiani a raduno per spiegare cosa cambia nel regolamento di gioco