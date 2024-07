Canottaggio, pugilato, Udinese e Monza: le ultimissime

Gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si piazzano al secondo posto (5:44.40) e ottengono l’argento dopo l'Olanda (prima con 5:42.00) e davanti alla Polonia (terza con 5:44.59). Una medaglia che mancava da Pechino 2008.

"Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi. Nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete, e il rispetto dell'equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà così". Lo dice il ministro per lo sport Andrea Abodi, parlando dell'incontro della pugilatrice italiana domani contro l'algerino Imane Khelif, transessuale nato uomo i cui test del dna hanno evidenziato ovviamente la presenza di cromosomi XY.

Iker Bravo è un nuovo giocatore dell'Udinese, adesso è anche ufficiale. Acquisto a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per l'Udinese, che l’ha comunicato tramite i propri account ufficiali

Adesso è ufficiale, Daniel Maldini (22 anni) torna al Monza. L'attaccante e figlio d'arte classe 2001 lascia a titolo definitivo il Milan, a fronte di un indennizzo minimo da parte dei biancorossi, che hanno però lasciato al Diavolo una corposa percentuale sulla futura rivendita, fissata al 50%.