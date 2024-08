Lazio, Roma, Bonaventura e Gallagher: le ultimissime

Una vera e propria bomba di mercato quella lanciata questa mattina dall'edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano parla di un interesse della Lazio per Federico Chiesa. Dopo le parole di Thiago Motta sembra chiaro che la Juventus voglia cedere il calciatore, in scadenza nel 2025. Anche i biancocelesti sarebbero sulle tracce dell’esterno.

Paulo Fonseca ha espressamente richiesto Abraham come rinforzo per l’attacco. Vuole il centravanti inglese come sostituto, alternativa o soluzione in più a Morata, e il Milan punta ad accontentarlo. La Roma già da un mese è stata chiara con Geoffrey Moncada: la valutazione dell’ex Chelsea, pagato tre stagioni fa 42 milioni di euro, è di 35 milioni di euro.

Giacomo Bonaventura riparte dall'Arabia Saudita. Il centrocampista, fresco di addio a parametro zero con la Fiorentina, ha infatti firmato per l'Al Shabab. Classe 1989, il giocatore ex fra le altre di Atalanta e Milan lascia così l'Italia e la Serie A per la prima avventura all'estero della sua carriera.

Conor Gallagher ha accettato di unirsi all'Atlético Madrid. Il centrocampista inglese, classe 2000, del Chelsea ha dato il suo benestare al trasferimento nel club spagnolo, che ha mostrato concretamente interesse nell'ingaggio del giocatore specialmente in questi ultimi giorni di mercato.