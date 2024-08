Tamberi, bronzo per le farfalle, Roma e Napoli: le ultimissime

“In finale ci sarò, non so come scenderò in pedana, ma ci sarò”. Gianmarco Tamberi, colpito da una nuova colica renale, ha lasciato l'ospedale dove era stato ricoverato per accertamenti e ha deciso che prenderà parte alla finale di salto in lungo. Lo staff medico ha emesso un comunicato specificando che “non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell'atleta alla finale olimpica”.