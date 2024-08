Dybala, Lazio, Coppa Italia, Koopmeiners: le ultimissime

Rebus Dybala per la Roma. L'attaccante argentino vuole restare in giallorosso ed ha rifiutato la proposta araba dell'Al-Qadsiah: 20 milioni, più cinque di bonus e tre anni di contratto. Ma il suo futuro resta incerto e a Cagliari, nella prima giornata di campionato, potrebbe finire in panchina: De Rossi orientato a confermare la squadra vista con lEverton, con Soulè e Dovbik.