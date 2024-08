Roma, Atalanta, Lazio e Rugani: le ultimissime

Roma, fumata bianca per Assignon. In attesa di chiarire il futuro di Paulo Dybala, il club giallorosso ha definito l'accordo con il Rennes per l'acquisto del terzino: operazione da circa dieci milioni di euro. Il suo arrivo si aggiungerà a quello del saudita Saud Abdulhamid per il quale è stato già trovato da giorni l’accordo per 2,5 milioni con l’Al-Hilal.