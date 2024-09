Sinner, Lazio, Juve e Atalanta: le ultimissime

Sinner non si ferma più: batte Tommy Paul in tre set 7-6, 7-6, 6-1 e vola ai quarti di finale, dove troverà Medvedev. L’altoatesino non parte nel migliore dei modi nel primo set, si riprende in fretta e archivia la pratica senza troppe difficoltà.

La sosta arriva nel momento giusto per la Lazio e Baroni, rimasto a corto nel reparto arretrato a causa degli infortuni e del mercato. Il tecnico, oltre a Gigot recupererà a breve anche Gila. Lo spagnolo è reduce da un momento poco fortunato, tra la frattura all’alluce e la lesione muscolare accusata pochi giorni prima dell’inizio della stagione. È quasi pronto al rientro, i controlli clinici hanno dato il via libera.

Tiago Djalò è ufficialmente un nuovo calciatore del Porto. La Juventus continua a sfoltire la rosa a disposizione di Thiago Motta, approfittando dei mercati esteri ancora aperti. Restano da definire le situazioni di Kostic e Arthur, che potrebbe trovare spazio in Turchia, pur di non rimanere fuori lista fino a gennaio.

Brutte notizie per l'Atalanta, che come tutti i club segue con apprensione la pausa per le gare delle nazionali. In casa Albania si ferma infatti Berat Djimsiti. Il difensore ha accusato, nel primo allenamento con i suoi connazionali, un dolore muscolare che lo ha costretto a fermarsi.