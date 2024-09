Italia, Roma, Formula 1 e Luna Rossa: le ultimissime

Seconda vittoria di fila nel gruppo 2 di Nations League per gli Azzurri: l'Italia batte Israele 2-1 grazie alle reti di Davide Frattesi e Moise Kean. Appuntamento con la Nazionale al prossimo ottobre: comunque l'Italia a dicembre sarà testa di serie per i sorteggi dei gironi di qualificazione per il Mondiale 2026.

La Roma ha intenzione di cominciare a breve le trattative per il rinnovo di Svilar. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2027 e uno stipendio tra i più bassi della rosa. Ottocentomila euro netti a stagione, ingaggio che presto sarà ritoccato sfiorando il doppio di quanto percepisce attualmente. Un aumento meritato e che il portiere fin qui non ha richiesto, altro aspetto molto apprezzato dalla dirigenza.

Round numero 17 per la Formula 1, che sbarca a Baku per il Gran Premio d'Azerbaijan dopo la vittoria di Leclerc a Monza. La tappa azera sarà la prima di due appuntamenti consecutivi, entrambi su un circuito cittadino: dopo Baku infatti si correrà a Singapore.

Una giornata decisamente no per Luna Rossa, che dopo la squalifica contro Alinghi, in chiusura dei Round Robin nelle acque di Barcellona, ha incassato una pesante sconfitta nella regata per lo spareggio con Ineos Britannia. In palio c'era la conquista del primato nella classifica per le semifinali della Louis Vuitton Cup, in programma dal prossimo 14 settembre.