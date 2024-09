Lazio, Roma, Atalanta e Bonucci: le ultimissime

Buone notizie con riserva, senza trascurare i tempi di un affaticamento e la prudenza (obbligatoria) per evitare ricadute. Gli esami clinici hanno scongiurato le ipotesi peggiori. Castellanos non si è stirato e non ha riportato lesioni. Dovrà attendere 7-10 giorni (i primi 4 di riposo assoluto) per tornare in campo, lo staff medico della Lazio lo monitorerà e valuterà meglio il decorso all’inizio della prossima settimana.

Alla squadra Juric ha chiesto di aumentare il ritmo durante gli allenamenti e si è soffermato su alcuni particolari tattici. Il nuovo tecnico della Roma ha poi imposto nuove regole: mercoledì sera, al termine della seduta, la squadra è stata lasciata libera. Da oggi, giovedì 19 settembre, la cena sarà obbligatoria a Trigoria.

Debutto europeo per l'Atalanta, ultima italiana della settimana a scendere in campo. Appuntamento alle ore 21 a Bergamo contro l'Arsenal di Arteta. La Dea dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui.

Leonardo Bonucci ha vestito la maglia dell'Union Berlino per pochi mesi, ma il suo gesto recente viene celebrato in Germania e non solo. L'ex difensore della Juventus, infatti, ha deciso di trasferire diecimila euro in una raccolta fondi online per aiutare Berkin Arslanogullari, portiere dell'Union, a cui è stato diagnosticato un cancro alle ossa per il quale è stato costretto all'amputazione di una gamba.