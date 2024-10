Nazionale, Francia, Inzaghi e Musetti: le ultimissime

On Air

Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale della FIGC, Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale italiana e fa posto a Lorenzo Lucca.

Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine).

La Francia e Didier Deschamps perdono Dayot Upamecano, uscito malconcio ieri alla fine della partita tra l'Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco di Bundesliga (terminata 3-3). Un infortunio al bicipite femorale, secondo quanto riporta "L'Equipe", ha fermato il difensore centrale transalpino.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria dello Scudetto lo scorso anno che è valsa la seconda stella ai nerazzurri, è stato premiato a Roma, al Salone d'Onore del CONI, col premio Manlio Scopigno.

Lorenzo Musetti è estromesso dal torneo cinese da David Goffin che accede ai sedicesimi di finale vincendo in tre set. L'azzurro, dopo aver vinto nettamente la prima partita, perde al tie break nel secondo set e crolla nel terzo.