Berrettini, Cobolli, Curto e Nesekens: le ultimissime

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista romano, dopo aver superato Christopher O'Connell all'esordio, al rientro dal problema alla zona addominale accusato a Tokyo contro Arthur Fils, si è arreso a Holger Rune in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Flavio Cobolli ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in tre set. Decisivo il terzo parziale, dopo due tie-break, chiuso dall'azzurro per 6-3.

In estate l'amichevole Como-Wolves fece a lungo discutere per il presunto comportamento discriminatorio del difensore Marco Curto nei confronti di Hwang Hee-chan. L'episodio, preso in carico dalla Fifa dopo i reclami del club inglese e della federcalcio sudcoreana, è stato ufficialmente sanzionato. Curto, ora in prestito al Cesena, è stato infatti ritenuto responsabile di "comportamento discriminatorio" e punito con una sospensione per dieci partite.

Lutto nel mondo del calcio: all'età di 73 anni è morto Johan Neeskens. Insieme a Cruyff era stato uno dei più grandi protagonisti del calcio olandese degli anni Settanta. Uno degli artefici del cosiddetto calcio totale che ha fatto la storia del calcio.