Monza, Bayern Monaco, Inghilterra e Vanessa Ferrari: le ultimissime

Mario Gabelli vuole acquistare il Monza. Italo statunitense, nato a New York ma figlio di immigranti italiani provenienti dalla provincia di Parma, classe '42, Gabelli è da 48 anni alla guida di Gamco Investors, società di cui è stato il fondatore e che gestisce un patrimonio da 31 miliardi di dollari. Il suo patrimonio personale, secondo Forbes, è stimato attorno a 1,9 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,7 miliardi di euro.

Alphonso Davies non ha intenzione di rinnovare con il Bayern Monaco. L'esterno sinistro canadese ha fatto sapere le proprie richieste qualche mese fa, circa 12 milioni di euro all'anno e non intende rimoderare la proposta. Questo perché i giocatori migliori del Bayern galleggiano intorno ai 10 milioni mentre lui è intorno ai 6. La proposta era quella di alzarlo intorno agli 8, ma la risposta non è mai arrivata.

Lee Carsley, commissario tecnico ad interim dell'Inghilterra dopo l'addio di Gareth Southgate, ha apportato delle ultime modifiche alla lista di convocati per gli impegni di Nations League previsti contro Grecia e Finlandia. Infatti con i Tre Leoni sono stati integrati al gruppo già presente in ritiro Curtis Jones e Tino Livramento. Questo è dovuto al forfait annunciato di Morgan Gibbs-White, Ezri Konsa e Kobbie Mainoo.

Vanessa Ferrari, campionessa del mondo nel 2006, dice basta e annuncia la fine della sua carriera nella ginnastica. L'atleta azzurra, la prima nella storia dell'Italia a laurearsi campionessa mondiale di ginnastica artistica, in un'intervista a BresciaOggi, ha dichiarato: "Sto annunciando il ritiro ora. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica”.