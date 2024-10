Sinner, Lazio, America's Cup e Nations League: le ultimissime

Stavolta non c'è partita. Un Sinner ancora più impietoso rispetto a una settimana fa strapazza Medvedev 6-0, 6-3 in un'ora al debutto nel milionario torneo arabo Six Kings Slam.

Primo gol per Gustav Isaksen con la maglia della Nazionale. L'attaccante della Lazio, schierato dal primo minuto nella sfida contro la Svizzera, valevole per la quarta giornata della Nations League, è andato in rete al 27' del primo tempo, realizzando la rete del momentaneo 1-1, dopo l'iniziale vantaggio svizzero realizzato da Freuler. Al termine del match, terminato 2-2, Isaksen è stato premiato con il titolo di "Man of the match".

Ineos Britannia vince entrambe le regate odierne. Giornata fantastica per i britannici, che portano la serie sul 4-2. Giornata storta invece per New Zealand, che dopo aver buttato la prima regata viene battuta anche nella successiva con un buon distacco.

Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo dell'Hampden Park di Glasgow contestando in maniera plateale la decisione dell'arbitro Lawrence Visser di fischiare la fine di Scozia-Portogallo (Nations League) negando la possibilità di battere un calcio d'angolo ai lusitani. Non appena la sfida è terminata, Ronaldo ha iniziato a indicare l'arbitro, da lui distante, e a gridargli qualcosa contro. Poi con alzando il braccio lo ha mandato a quel paese e non prima di aver fatto il pollice verso ha imboccato il tunnel degli spogliatoi scuotendo la testa in segno di disapprovazione. Il match è finito 0-0.