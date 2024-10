Serie A, Matilde Lorenzi, Galatasaray e Moto GP: le ultimissime

Inizia oggi il turno infrasettimanale per la decima giornata di Serie A. Due i match delle 18.30, Cagliari - Bologna e Lecce - Verona: il primo sarà trasmesso in diretta sia su Dazn che su Sky, il secondo in esclusiva su Dazn. In serata alle 20.45 il big match tra Milan e Napoli, visibile su Dazn e in chiaro per soli 2 milioni di utenti.

Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro caduta ieri in allenamento. È morta e a dare l'annuncio un post del ministero della Difesa: "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell' Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento".

Una supersfida tra bomber quella andata in scena tra Osimhen e Immobile in Turchia, più precisamente al 'Rams Park' di Istanbul dove l'ex attaccante del Napoli ha trascinato la capolista Galatasaray nel match di campionato contro il Besiktas dell'ex capitano della Lazio. La sfida è terminata 2-1 per i padroni di casa, che tra i titolari hanno schierato Muslera, il regista Torreira e Icardi.

Nel corso dei giorni Andrea Iannone ha fatto pretattica, ma alla fine l’ufficialità è arrivata. Come anticipato da Motosprint il pilota abruzzese prenderà il posto di Fabio Di Giannantonio in Malesia, chiudendo così un cerchio; Andrea tornerà sulla griglia della top class, in sella alla GP23 del team Pertamina Enduro VR46.