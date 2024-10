Sinner, Serie A, Parigi-Bercy e Pallone d'Oro: le ultimissime

On Air

Jannik Sinner non disputerà Parigi - Bercy a causa di un virus intestinale. La notizia è stata resa nota pochi minuti prima di mezzogiorno dagli organizzatori. Sinner, a questo punto, termina la stagione dei tornei e tornerà in campo per la Coppa Davis e le Finals Atp di Torino. Ad annunciarlo, con un video, lo stesso Sinner sui profili social del torneo parigino.

Riflettori accesi a San Siro per il big match della decima giornata di Serie A. Oggi, 29 ottobre, è il giorno di Milan-Napoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.

NAPOLI (4-2-4): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, Lukaku, McTominay, Kvaratskhelia.

Italiani in campo nel torneo di Parigi Bercy. La mattinata si è aperta con Lorenzo Musetti, battuto 6-4, 6-2 dal tedesco Struff. Giornata da dimenticare anche per Matteo Berrettini battuto in due set dall’australiano Popyrin.

Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha risposto alle critiche mosse dai madridisti per la scelta del vincitore del Pallone d’Ore: "Evidentemente Vinicius ha sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto. Avendo tanti calciatori del Real Madrid in corsa per la vittoria, la giuria ha fatto scelte diverse