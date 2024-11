Serie A, Bologna, Fiorentina e Moto GP: le ultimissime

Due giorni fa le ultime gare del turno infrasettimanale, oggi già l'inizio dell'11a giornata di Serie A. Saranno tre i match in programma, spalmati su tre orari: Bologna- Lecce scenderanno in campo alle 15, visibile in esclusiva su Dazn. Alle 18 Udinese-Juve, in esclusiva Dazn e alle 20.45 il derby tra Monza e Milan sia su Dazn che sui canali Sky.

Per la prima gara della giornata, quella appunto tra Bologna e Lecce si ipotizzano le seguenti formazioni di partenza: BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda.

Nella scorsa stagione David De Gea percepiva dai Red Devils qualcosa come 22 milioni di euro l'anno. Lo United non poteva più sostenere costi così alti. Il portiere, poi volato alla Fiorentina, si è ridotto l'ingaggio di 20 milioni pur di tornare a giocare: a Firenze guadagna 1,2 milioni più bonus fino al giugno 2025, con la possibilità di aumentare il proprio ingaggio nel momento in cui la Fiorentina decidesse di proporgli il rinnovo. In quel caso lo stipendio lieviterebbe a 2 milioni più bonus.

Jorge Martin conquista la prova sprint del Gran Premio della Malesia, penultimo della stagione della MotoGP. A Sepang, lo spagnolo ha preceduto Marc Marquez ed Enea Bastianini. Delusione per Francesco Bagnaia caduto durante il terzo giro. Martin con questo successo ipoteca il titolo mondiale: ora ha 29 punti di vantaggio su Bagnaia.