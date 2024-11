Europa League, Conference League, Serie A e Gudmundsson: le ultimissime

Si chiude il sipario della Champions per questa settimana, si apre quello dell'Europa League. Tornano stasera in campo la Lazio e la Roma, la prima impegnata all'Olimpico contro il Porto alle 21, la seconda in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise alle 18.45. Le due gare saranno visibili in diretta tv su Sky.

I riflettori saranno accesi anche sulla Conference League e sull'italiana impegnata nella competizione. La Fiorentina di Palladino giocherà stasera alle 21 contro l'Apoel e la gara sarà visibile su Sky Sport.

Serata d'Europa, ma anche di Serie A. Inizia oggi infatti la 12a giornata della massima serie con l'anticipo del giovedì tra Genoa e Como. Il match di Marassi, con fischio d'inizio alle 20.45, sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dopo l'assoluzione dall'accusa di cattiva condotta sessuale, il caso Gudmundsson non è ancora terminato: la Procura islandese ha infatti deciso di presentare ricorso contro la sentenza: "Sono fiducioso che la Corte d’Appello confermerà la decisione estremamente ben motivata e corretta del Tribunale Distrettuale di Reykjavik, confermando ancora una volta la sua assoluzione" ha commentato il suo avvocato.