Serie A, Roma, Sinner e Gran Galà del Calcio: le ultimissime

Dopo l'anticipo di ieri tra Genoa e Como, la Serie A continua la sua 12a giornata con un altro anticipo, quello tra Lecce ed Empoli, in programma oggi alle 20.45 allo Stadio Via Del Mare. Il match sarà visibile sia su Dazn che sui canali Sky.

"Il risultato è negativo, ma è meglio un punto di niente. Mettiamola così. Non sono soddisfatto della prestazione", ha dichiarato Ivan Juric dopo il pareggio contro l'Union SG. Parole che hanno fatto infuriare i tifosi giallorossi sui social: Da "mediocre" a "dove li vedi i lati positivi?", da "cacciatelo" alla richiesta del ritorno di De Rossi, lo sfogo social è generale. Impazza l'hashtag "Juric out".

Manca sempre meno all'esordio di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals 2024, che si disputeranno dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. La sfida d'esordio contro Alex De Minaur, in programma a partire dalle 20:30, potrà essere seguita sui canali dedicati di Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro sulla Rai.

(ANSA) Il 18 novembre si terrà a Latina la cerimonia annuale del Gran Galà del Calcio. Pioggia di riconoscimenti per l'Atalanta scelto come miglior club; tra i profili che saranno premiati ci sono Claudio Lotito, Tony D'Amico, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Raffaele Palladino, miglior giovane tecnico, Riccardo Calafiori, miglior giocatore dell'anno. Figurano anche i nomi di Gianluca Scamacca, Federico Dimarco e Michael Folorunsho.