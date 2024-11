Napoli, Juve, Europa League e Mondiale per Club: le ultimissime

È arrivata l’antiviglia della sfida di cartello della prossima giornata di Serie A, Inter-Napoli, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. "Dobbiamo giocare la partita. La nostra idea non è di andare a San Siro per fare da sparring partner, ma di confrontarci con un avversario dai nostri valori, facendo la partita e facendo ciò per cui stiamo lavorando".

Alla vigilia di Juventus-Torino, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby. "Ogni derby è speciale. Sono partite che portano ad avere qualcosa in più. Bisogna avere una grande grande voglia di superare le avversità. Noi arriviamo bene alla partita. Per una partita così il passato conta pochissimo. Dobbiamo essere pronti a competere al massimo contro una squadra che vorrà farlo. Loro sono molto pericolosi nelle ripartenze.”

È stata una lunga notte per le vie di Amsterdam, città che ieri ha ospitato la sfida di Europa League Ajax-Maccabi Tel Aviv, terminata sul punteggio di 5-0 per i lancieri. Complice la delicata situazione geopolitica, caratterizzata dal conflitto tra Palestina e Israele, non sono mancati gli scontri tra opposte fazioni all'esterno della "Johan Cruijff Arena”. Secondo quanto denunciato da alcuni media israeliani, i tifosi del Maccabi Tel Aviv sarebbero stati aggrediti in città, ad Amsterdam: stando a un primo bilancio, risultano esserci dieci feriti e tre dispersi. I supporters arrivati da Tel Aviv sono stati poi scortati ai rispettivi alberghi dalle forze dell’ordine.

Passano i mesi ma non si placa lo scetticismo generale intorno al Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e a cui parteciperanno per l'Italia la Juventus e l'Inter. Il nuovo format voluto dalla Fifa non entusiasma le squadre europee, preoccupate dal costante aumento del numero di partite e quindi del rischio di infortunio dei propri giocatori. Che tra l'altro non potranno essere gestiti durante il torneo: nel regolamento ufficiale è specificato che "ogni club partecipante si impegna a schierare la propria squadra più forte durante l’intera competizione”. Un obbligo molto strano che fa sorgere una domanda: come si determina "la propria squadra più forte"?