Sinner, Lazio, Napoli e Kyrgios: le ultimissime

Jannik Sinner torna in campo questa sera contro Daniil Medvedev per il terzo e ultimo incontro della fase a gironi alle Atp Finals 2024. Dopo le due vittorie in due set arrivate contro De Minaur e Fritz, il numero uno andrà a caccia del terzo successo per ottenere non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto nel girone. Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma non prima delle ore 20:30. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Il diesse Fabiani e Baroni parleranno a stretto giro di questioni di mercato, forse entro la pausa. Ci sarà un vertice, servirà una decisione. Se il tecnico deciderà di continuare alternando 4-2-3-1 e 4-3-3 si renderà necessario un intervento per aggiungere un mediano o una mezzala. Questa è la strategia.

Tre uomini arrestati a Napoli con l'accusa di aver sottratto lo scorso primo settembre un orologio da 100mila euro al calciatore David Neres. Alle tre persone arrestate i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e la Procura, contestano il reato di rapina pluriaggravata in concorso.

E' arrivato l'annuncio tanto atteso: dopo due anni di assenza dai campi da tennis, Nick Kyrgios rientrerà nel circuito ATP e lo fa farà nel torneo di casa, ovvero gli Australian Open, primo appuntamento della prossima stagione.