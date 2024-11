UEFA Nations League, Sinner, Bundesliga e boxe: le ultimissime

Dopo la vittoria contro il Belgio, gli italiani dovranno aspettare domenica 17 per rivedere in campo gli Azzurri. Spazio quindi ora alle altre nazionali: per il gruppo A scenderanno in campo tutte alle 20.45 Danimarca-Spagna, Portogallo-Polonia, Scozia-Croazia e Svizzera-Serbia. Per il gruppo C alle 18 Cipro-Lituania, mentre alle 20.45 Irlanda del Nord-Bielorussia, Lussemburgo-Bulgaria e Romania-Kosovo. Stesso orario per San Marino-Gibilterra del gruppo D.

Jannik Sinner batte anche Daniil Medvedev e chiude in testa il Gruppo Ilie Nastase. Essendosi qualificato da primo, Jannik affronterà in semifinale il secondo classificato del Gruppo John Newcombe, dove tutto è ancora da decidere. Le semifinali delle Nitto Atp Finals sono in programma sabato 16 novembre e Sinner dovrebbe scendere ancora in campo nella sessione serale, non prima delle ore 20:30.

Xabi Alonso non guiderà il Bayer Leverkusen nella stagione 2025/26. Decisione presa, con il manager basco che ha già sciolto le riserve sul suo futuro. A riportarlo è Eurosport, che accosta l'ex regista del Liverpool al Real Madrid, in caso di addio di Carlo Ancelotti, e al Bayern Monaco.

Stanotte la leggenda della boxe mondiale Mike Tyson tornerà sul ring per combattere contro Jake Paul all’AT&T Stadium di Arlington. La sfida in programma in Texas sarà seguitissima negli Stati Uniti dove Mike Tyson è ancora molto seguito dagli sportivi americani. L’inizio della sfida, visibile solo su Netflix, è prevista per le ore 6.30 (ora italiana).