Napoli, Sinner, UEFA Nations League e Italia U21: le ultimissime

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Kvaratskhelia. La situazione contrattuale del georgiano con il Napoli è un “work in progress” e in condizioni del genere si può lasciare un po’ di spazio e poi, magari, ritrovarsi più in là. Il calciatore ha infatti ancora un contratto lungo, che scade nel 2027 e che il Napoli gli vuole rinnovare per renderlo un punto fermo della squadra di Conte anche nei prossimi anni.

Jannik Sinner scenderà in campo stasera alle 20:30 contro Ruud. L’orario di gioco adesso è ufficiale. La prima semifinale singolare Zverev-Fritz è in programma alle 14:30. Jannik invece ha conosciuto il suo avversario ieri intorno alle 21, durante l’ultima sfida del girone Newcombe tra il norvegese e Rublev, che ha visto nel pomeriggio l’eliminazione di Carlos Alcaraz.

Nuova giornata di Nations League con ben 18 squadre per 4 gironi che scenderanno in campo. Per il gruppo A alle 20.45 Germania-Bosnia Erzegovina e Olanda-Ungheria. Per il gruppo B alle 18 Georgia-Ucraina, Montenegro-Islanda e Turchia-Galles. Alle 20.45 Albania-Repubblica-Ceca. Per il gruppo C Azerbaigian-Estonia alle 15 e Svezia-Slovacchia alle 20.45. Nel gruppo D Andorra-Moldavia alle 18.

Dopo la qualificazione agli Europei di categoria della prossima estate come prima del proprio girone, l'Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata ha affrontato i pari età della Francia in un'amichevole di lusso allo stadio Castellani di Empoli: gli Azzurrini, passati sul doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Casadei e Ambrosino, si sono fatti recuperare nella ripresa da Cherki e Atangana per il 2-2 definitivo.