Sinner, Nations League, Francia e Billie Jean King Cup: le ultimissime

Jannik Sinner si guadagna l’accesso alla finale delle Nitto ATP Finale di Torino. L’altoatesino batte Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e nove minuti, rendendosi protagonista di una vera e propria prova di forza. Domani pomeriggio affronterà Fritz in finale.

Si chiude in pareggio la sfida tra Dovbyk e Kvaratshkelia. La Georgia pareggia per 1-1 contro l'Ucraina, con gli attaccanti di Roma e Napoli titolari, ma senza aver trovato il gol. L'Ucraina era passata in vantaggio grazie all'autogol di Kvirkvelia al settimo minuto, con la Georgia che al 76esimo ha trovato il pareggio grazie a Mikaudatze. Un risultato che permette a Kvara e compagni di chiudere al primo posto il gruppo 1 di Lega B di Nations League, costringendo gli avversari all'ultimo posto.

Una sorta di mission impossible per la Francia, quella di ottenere il primo posto nel proprio gruppo di Nations League: per farlo, Les Bleus dovrebbero conquistare una vittoria a San Siro contro l'Italia con almeno tre gol di scarto. Ma Didier Deschamps, ct della nazionale transalpina, ha le idee chiare, come dichiarato in conferenza stampa: "Siamo sempre vivi, siamo arrivati in semifinale all'Europeo. L'Italia e la Francia si sono qualificate, al momento sono loro primi, ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere i giocatori".

L'Italia è in semifinale di Billie Jean King Cup. Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, hanno sconfitto 2-1 il Giappone nei quarti di finale andati in scena sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.