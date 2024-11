Lazio, Moto GP, Tennis e UEFA Nations League: le ultimissime

"La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti". Questo il comunicato diramato dal club biancoceleste dopo l'esito negativo dei test sostenuti a Dakar per l'attacco di malaria che lo ha colpito prima della partita contro il Burkina Faso. Ancora incerta la sua presenza contro il Bologna.

Jorge Martin è il nuovo campione del mondo della MotoGP. Nulla da fare per Pecco Bagnania, che vince e si prende l'11a vittoria stagionale ma che deve accontentarsi del secondo posto nella classifica del motomondiale.

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha annunciato oggi a Torino, dove alle 18 si giocherà l'attesissimafinale Sinner-Fritz, i convocati per la Coppa Davis a Malaga in programma dal 19 al 24 novembre. "Giocheremo giovedì contro l’Argentina, il capitano Volandri ha convocato Bolelli, Vavassori, Berrettini, Musetti e Sinner”.

Attimi di paura nel corso di Olanda-Ungheria di Nations League, vinta poi dagli olandesi per 4-0. Adam Szalai, ex giocatore tra le altre di Hoffenheim, Mainz e Basilea, ora nello staff del ct Rossi, ha accusato un malore alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. La gara è stata sospesa per dodici minuti per favorire i soccorsi prima che si riprendesse a giocare. L'ex calciatore, quindi, ha tranquillizzato la situazione pubblicato un messaggio su Facebook: "Grazie per i tanti messaggi, sto bene".