Juve, UEFA Nations League, tennis e Premier League: le ultimissime

Tegola per Motta. Al minuto 88 di Serbia-Danimarca, Vlahovic ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra. La Juventus ha perso così l'unico centravanti in rosa, dovendoci rinunciare per la sfida al Milan di sabato, per quella all’Aston Villa di mercoledì prossimo e, quasi certamente, anche per le gare contro Lecce, Bologna, City e Venezia. Stamattina l’attaccante volerà a Torino per le visite: la speranza di Thiago è che la diagnosi non superi il mese di stop.

Ultima giornata di UEFA Nations League, poi si ritornerà ai singoli campionati. Per il girone A scenderanno in campo Bosnia Erzegovina-Olanda e Ungheria-Germania. Per il gruppo B Albania-Ucraina, Galles-Islanda, Montenegro-Turchia e Repubblica Ceca-Georgia. Gruppo C con Slovacchia-Estonia e Svezia-Azerbaigian. Chiude il gruppo D con Malta-Andorra. Tutte le gare si giocheranno alle 20.45.

Sara Errani e Jasmine Paolini battono 7-5 7-5 nel doppio Kawa e Swiatek, portando l'Italia in finale alla Billie Jean King Cup. La coppia italiana ha eliminato la squadra polacca guidata dalla numero 2 del tennis. Ora affronteranno per il titolo la Slovacchia o la Gran Bretagna, che si sfideranno oggi nella seconda semifinale.

Adesso è ufficiale: la Football Association, federazione calcistica inglese, ha deciso di sanzionare Rodrigo Bentancur con una squalifica di sette giornate per alcuni commenti ritenuti razzisti nei confronti del compagno di squadra al Tottenham, Son. Inoltre, è stata applicata una multa di 100mila sterline (circa 119mila euro) per aver violato la regola E3 della federazione in relazione alle interviste ai media.