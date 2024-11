Roma, Juve, Italia U21 e Billie Jean King Cup: le ultimissime

La Roma è tornata oggi ad allenarsi nel centro sportivo di Trigoria, per preparare la sfida contro il Napoli. Paulo Dybala ha lavorato a parte, ma già da domani dovrebbe aggregarsi al gruppo. Non si è visto invece Mats Hummels, fermato da un attacco influenzale. Per Hermoso il rientro in gruppo è previsto in settimana: l'obiettivo è di essere a disposizione per la sfida di Europa League contro il Tottenham, in programma giovedì 28 novembre.

Dopo l'infortunio accusato alla coscia sinistra nel finale di Serbia-Danimarca, Dusan Vlahovic è tornato a Torino per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso al J|medical. Questa la nota ufficiale pubblicata dalla Juventus sulle condizioni del suo attaccante: "Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".

L'Italia U21 ha pareggiato in amichevole con l'Ucraina allo stadio Picco di La Spezia. La formazione di Nunziata, reduce dal 2-2 con la Francia, si è ripetuta nel risultato. Questa volta i gol sono stati di Fabbian ed Esposito, con il centrocampista del Bologna che ha aperto le danze prima di commettere l'errore che ha portato alla rete di Kvasnytsya. Prima della pausa Esposito ha riportato avanti gli Azzurrini ma nel finale Krasnopir ha annullato lo svantaggio.

Per il secondo anno consecutivo, l'Italia giocherà la finale della Billie Jean King Cup. Il match tra Italia e Slovacchia, valevole per la finale della Billie Jean King Cup, è in programma mercoledì 20 novembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga a partire dalle ore 17:00.