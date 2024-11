Billie Jean King Cup, Roma, Genoa e Coppa Davis: le ultimissime

Storico successo per l'Italia di tennis femminile che trionfa nella finale di Billie Jean King Cup. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin, dopo le vittorie su Giappone e Polonia, battono a Malaga la sorprendente Slovacchia. Nel primo singolare successo di Lucia Bronzetti contro Viktoria Hruncakova (6-2, 6-4), poi ci pensa Jasmine Paolini a firmare il punto decisivo, annientando Rebecca Sramkova (6-2, 6-1).

La Roma, Claudio Ranieri e la certezza che sia lui l'uomo giusto per risollevare la squadra dopo un inizio di stagione a dir poco complicato. Sul palco del Social Football Summit parla Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, in particolare del momento che sta attraversando tutta Trigoria: "Non è un periodo facile sicuramente, ma credo che siamo i capitani e dobbiamo tenere alto il morale. È importante tenere alto il morale e lottare. Non siamo contenti di questo periodo ma dobbiamo essere positivi e siamo pronti ad andare in avanti”.

C'era grande attenzione sull’incontro tra Vieira e Mario Balotelli, che aveva già allenato e con cui aveva avuto problemi ai tempi del Nizza. I due hanno parlato al telefono e poi in campo, dove sono stati ripresi mentre dialogavano. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Zangrillo: "Balotelli è un persona intelligente e anche il nuovo allenatore sono certo che sia una persona intelligente. Sono sicuro che convivranno benissimo. Si abbracceranno davanti a me".

4-6 7-5 7-6, la Germania vola in semifinale di Coppa Davis dopo aver battuto il Canada. Daniel Altmaier ha infatti sconfitto nel primo singolare Gabriel Diallo per 7-6(5) 6-4. Nel secondo singolare Struff vince in rimonta contro Shapovalov e porta la sua nazionale in semifinale. Sarà sfida all’Olanda, match in programma venerdì.