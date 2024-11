Serie A, Sinner, Formula 1 e Italbasket: le ultimissime

La tredicesima giornata di Serie A non è ancora finita. Mancano infatti ancora i due posticipi del lunedì che chiuderanno di fatto un turno ricco di gol ed emozioni: alle 18.30 scenderanno in campo Empoli e Udinese, appaiate rispettivamente al decimo e nono posto in classifica. la gara sarà visibile in esclusiva Sky. Alle 20.45 si sfidano due delle tre in zona retrocessione: Venezia-Lecce sarà vicibile sia su Sky che su Dazn.

Jannik Sinner chiuderà il 2024 prendendosi, tra le altre cose, lo scettro di italiano più ricco di sempre. I successi sportivi gli valgono oltre 21 milioni di euro. Un ruolo importante lo giocano i 4,6 milioni delle Atp Finals e i 5,5 milioni del Six Kings Slam in Arabia, senza dimenticare i due Slam sul cemento. Secondo Nielsen Sports, infatti, le sponsorizzazioni garantiranno a Jannik un totale di circa 30 milioni di euro nel solo 2024. In testa a tutti c'è il super contratto con la Nike, un accordo rinnovato nel 2022 per 150 milioni.

George Russell è il vincitore del terzultimo GP del 2024! Sul podio anche Hamilton e Sainz, seguiti da Verstappen, Norris (che fa il giro veloce all'ultimo), Piastri, Hulkenberg, Tsunoda e Perez. Applausi per Max Verstappen che Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva!

Un appuntamento da non perdere, una partita da non sbagliare. L’Italbasket questa sera scende in campo a Reggio Emilia per la sfida decisiva per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di pallacanestro. La squadra di Gianmarco Pozzecco con un successo si qualificherebbe con due turni di anticipo al torneo continentale che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Arena e DAZN.