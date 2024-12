Lazio, Coppa Italia, Roma e Bundesliga: le ultimissime

Un incontro per Reda Belahyane, vent’anni, francese di origine marocchina del Verona. È successo ieri mattina a Formello, il suo agente in visita. La Lazio si è iscritta alla corsa per il centrocampista esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’Inter. Nei discorsi con gli agenti di Belahyane è entrato anche il nome di Jackson Tchatchoua, terzino destro, camerunense, classe 2001, in ottica prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni, il ds Fabiani a gennaio sarebbe pronto a prendere un centrale mancino under 22 da mettere dietro a Romagnoli.

Dopo le due gare di ieri, che hanno visto passare ai quarti di finale di Coppa Italia Bologna e Milan, oggi è il turno del derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. In palio anche qui il pass per i quarti di finale del torneo, nella sfida contro la vincente di Juventus-Cagliari. Appuntamento alle 21, con la gara visibile in chiaro su Italia 1.

Nello staff di Claudio Ranieri si è aggiunta una nuova figura: si tratta di Lino Pucinischi, che di mestiere fa il fisioterpista. Avrà un ruolo fondamentale nella Roma. A lui spetterà un compito non semplice, prevenire gli infortuni ma anche uniformare l'approccio alle problematiche di carattere fisico. Intoppi che non mancano mai, vedendo per esempio la condizione di Hummels e Cristante, gli ultimi ad entrare dentro l'infermeria a Trigoria.

Il Bayern Monaco esce dalla Coppa di Germania già agli ottavi: decisiva la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen. Per il secondo anno consecutivo i bavaresi non raggiungono i quarti della competizione dopo la clamorosa eliminazione dello scorso anno contro il Saarbrucken (squadra di terza divisione).