Roma, AIA, Petagna e basket: le ultimissime

Dopo le sconfitte con Napoli e Atalanta e il pareggio con il Tottenham in Europa League, Claudio Ranieri cerca la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina della Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in conferenza. "La squadra è pronta per lottare per la salvezza? È lo stato attuale. Stiamo lì, in questo momento lottiamo per uscire fuori dalla bassa classifica. Questi sono giocatori abituati a stare da un'altra parte della classifica. Io sono abituato a stare sia di qua che di là, per cui dobbiamo lottare”.

L'AIA ha sciolto le riserve, sarà sciopero nel Lazio, dall'Eccellenza all'Under 14, secondo quanto anche mercoledì sera i presidenti delle sezioni del Lazio e il presidente del Cra arbitrale laziale avevano comunicato dopo la riunione con il presidente della LND regionale, Avantaggiato. Non saranno soli: in tutta Italia i direttori di gara impegnati in campo, da La Penna (Milan-Atalanta) e Abisso (Inter-Parma) all'ultima gara delle giovanili, scenderanno in campo con il baffo nero sotto l'occhio. Solidarietà, unione, coesione.

Andrea Petagna si lega al Monza per una stagione in più, spalmandosi l'ingaggio. La società brianzola fa sapere in una nota che il 29enne attaccante, "dimostrando grande affetto verso la società , ha prolungato il proprio contratto al 30/6/2027 dall'originario 30/6/2026 per lo stesso importo complessivo".

La sconfitta in Eurolega ai supplementari con l'Alba Berlino, ha portato Luca Banchi a rassegnare le dimissioni da coach della Virtus Bologna. Secondo quanto anticipato da Sky Sport, il tecnico avrebbe comunicato alla squadra la sua decisione al rientro degli spogliatoi, prima di prendere parte alla conferenza stampa. La Virtus è reduce da cinque sconfitte consecutive in Europa ed occupa l'ultimo posto in classifica.