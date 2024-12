Lazio, Roma, Fiorentina e Italia: le ultimissime

a Lazio di Baroni è una bellezza. In casa dell'Ajax sono i biancocelesti a dare una lezione di calcio e tattica, di gioco e qualità. Farioli cade 3-1: Tchaouna sblocca, Traoré illude con il pareggio prima del gol di Dele-Bashiru e della rete capolavoro di Pedro. Alla fine solo applausi per la squadra di Baroni, che continua a dominare in Europa League da primo in classifica con 16 punti dopo sei partite.

La cura Ranieri funziona. Dopo la vittoria contro il Lecce in campionato, la Roma trova conferme anche in Europa League con un netto 3-0 rifilato al Braga all'Olimpico. Applausi (ritrovati) per il capitano Pellegrini, autore del gol che ha sbloccato il match. Scrivono il loro nome nel tabellino anche Abdulhamid e Hermoso nel finale. Qualificazione alla fase a eliminazione diretta ormai a un passo.

La Fiorentina ha battuto per 7-0 il LASK in Conference League in una gara a senso unico. La squadra di Palladino si è portata in vantaggio dopo soli 10 minuti con Sottil, segnando altri due gol nel primo tempo con Ikoné e Richardson, alla sua prima marcatura in viola. Nella ripresa Sottil ha allungato le distanze realizzando una doppietta, seguita dal gol di Mandragora e dall'autorete di Stojkovic. Prima della fine Gudmundsson ha realizzato il settimo gol della gara spiazzando il portiere su calcio di rigore.

Dopo l'ufficialità dalla Federazione italiana per la sede dell'andata dei quarti di finale di Nations League, quella tedesca ha reso noto lo stadio dove si giocherà il ritorno della sfida. Gli Azzurri ospiteranno la selezione di Nagelsmann a San Siro, mentre la Nazionale di Spalletti affronterà la Germania al Signal Iduna Park di Dortmund il 23 marzo 2025.